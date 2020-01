Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un départ à 15M€ se préciserait...

Publié le 27 janvier 2020 à 22h00 par A.D.

Sauf retournement de situation, Carles Pérez devrait finir la saison à l’AS Rome. La pépite du FC Barcelone devrait passer sa visite médicale ce mardi chez les Giallorossi.

Carles Perez est de plus en plus proche de l’AS Rome. Peu utilisée depuis le début de saison au FC Barcelone, la pépite de 21 ans devrait prendre le large avant la fin du mois de janvier. Selon les dernières informations de Mundo Deportivo , le Barça et l’AS Rome auraient trouvé un accord pour le transfert de Carles Perez. Pour une somme avoisinant les 15M€, le pensionnaire du FC Barcelone devrait s’engager avec les Giallorossi .

Carles Perez à Rome ce mardi ?