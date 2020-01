Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dénouement imminent dans ce dossier à 15M€ !

Publié le 27 janvier 2020 à 11h30 par T.M.

Carles Pérez n’entre visiblement pas dans les plans de Quique Setien au FC Barcelone. Et son départ devrait visiblement se jouer dans les prochaines heures.

L’arrivée de Quique Setien n’a pas fait que des heureux au FC Barcelone. En effet, Carles Perez s’est vu pousser vers la sortie par le nouvel entraîneur blaugrana. A 21 ans, le jeune attaquant du Barça avait montré de belles qualités sous les ordres d’Ernesto Valverde en début de saison. Setien semble visiblement avoir d’autres plans et ces dernières heures, son départ a pris de l’ampleur. Selon les dernières informations de Mundo Deportivo , le club catalan se serait d’ailleurs déjà mis d’accord avec l’AS Rome pour un transfert à 15M€ de Carles Pérez.

Réponse ce lundi !