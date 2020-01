Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un départ à 15M€ proche d’être bouclé !

Publié le 27 janvier 2020 à 0h30 par H.G.

Alors que Quique Setién aurait signifié à Carles Pérez qu’il n'entrait pas dans ses plans, le FC Barcelone aurait trouvé un accord avec l’AS Roma pour le départ de son attaquant.

Arrivé sur le banc du FC Barcelone il y a deux semaines en lieu et place d’Ernesto Valverde, Quique Setién commence peu à peu à prendre en main son effectif en coulisses. Et l’ancien entraîneur du Real Betis aurait d’ores et déjà tranché pour l’avenir de l’une de ses pépites. En effet, le nouveau technicien du Barça aurait signifié à Carles Pérez (21 ans) qu’il ne comptait pas sur lui pour la suite de la saison, le poussant ainsi à se trouver une porte de sortie avant la fin du mercato hivernal. Et si de nombreuses écuries ont été annoncées comme étant intéressées par le profil de l’attaquant du FC Barcelone, l’AS Roma aurait déjà trouvé un accord avec les Blaugrana .

Pérez en prêt à l’AS Roma avec une obligation d’achat de 15M€