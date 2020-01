Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une énorme folie à prévoir pour la succession de Luis Suarez ?

Publié le 27 janvier 2020 à 6h00 par T.M.

La succession de Luis Suarez est au coeur des discussions au FC Barcelone. Et visiblement, le club catalan pourrait frapper très fort.

Face à l’absence prolongée de Luis Suarez, le FC Barcelone cherche un attaquant d’ici la fin du mois de janvier. Quelle sera donc la nouvelle arme de Quique Setien ? Alors que l’option Rodrigo Moreno a pris de l’ampleur ces dernières heures, au Barça, on pourrait finalement voir plus grand que l’attaquant de Valence.

C’est maintenant pour Lautaro Martinez ?

Dans l’optique de la succession à long terme de Luis Suarez, le nom de Lautaro Martinez revenait régulièrement au FC Barcelone. Et finalement, en Catalogne, on pourrait ne pas attendre l’été prochain pour le buteur de l’Inter Milan. Selon Catalunya Radio, une bombe serait en préparation au Barça et celle-ci pourrait bien se nommer Lautaro Martinez. A suivre...