Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette fois-ci, ça sent vraiment la fin pour Eriksen !

Publié le 27 janvier 2020 à 5h00 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain avec Tottenham, Christian Eriksen est très convoité cet été. Mais le dossier touche à sa fin puisque l'Inter devrait rafler la mise.

C'est un dossier qui tient en haleine le monde du football depuis plusieurs mois. Annoncé proche du Real Madrid l'été dernier, Christian Eriksen était finalement resté à Tottenham sans toutefois y prolonger son contrat qui prend fin en juin prochain. Par conséquent, afin d'éviter de voir partir libre son joueur, les Spurs envisagent une vente dès cet hiver. Et alors que plusieurs clubs étaient disposés à l'attirer libre l'été prochain, à l'image du PSG ou encore de la Juventus, il semblerait bien que l'Inter Milan soit proche de boucler l'arrivée de Christian Eriksen comme le confirme Beppe Marotta.

L'Inter annonce un dénouement proche pour Eriksen