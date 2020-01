Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Retournement de situation pour l'avenir d'Allan ?

Publié le 26 janvier 2020 à 18h45 par La rédaction

Leonardo aurait fait d’Allan une des ses pistes pour renforcer le milieu de terrain du PSG. Toutefois, le Brésilien serait proche d’une prolongation avec Naples.

Leonardo multiplie les pistes en Italie. Alors qu’il s’intéresserait à la situation d'Emre Can et Lucas Paqueta, le directeur sportif du PSG aurait également coché le nom d’Allan comme une piste potentielle pour renforcer son milieu de terrain. Si le prix demandé par Naples poserait problème, Allan pourrait finalement prolonger et mettre fin au suspense.

Allan serait proche d’une prolongation de longue durée