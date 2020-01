Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Edinson Cavani aurait réglé son arrivée à l’Atlético de Madrid !

Publié le 26 janvier 2020 à 14h45 par T.M.

Pour le moment, le PSG et l’Atlético de Madrid n’ont pas encore d’accord pour Edinson Cavani. Pas de quoi empêcher le Matador de régler les détails de son arrivée chez les Colchoneros.

Dans cette dernière ligne droite du mercato hivernal, Edinson Cavani est toujours un joueur du PSG. Le sera-t-il encore le 1er février ? Rien n’est moins sûr. En effet, selon les dernières informations de L’Equipe , Leonardo serait revenu sur ses demandes pour l’Uruguayen, ne réclamant désormais que 15M€. Un montant qui se rapproche des finances des Colchoneros. Entre le PSG et l’Atlético de Madrid, l’accord pourrait donc être plus facile à trouver alors que Le 10 Sport vous a révélé que Manchester United vient de faire irruption pour Cavani. Mais dans l’esprit du Parisien, cela semble acté, on privilégierait une arrivée à Madrid.

Une visite médicale déjà passée ?