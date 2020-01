Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Juventus aurait une grande volonté avec Kurzawa !

Publié le 26 janvier 2020 à 15h15 par J.-G.D.

Alors que rien n’est encore officiel pour l’échange entre Layvin Kurzawa et Mattia De Sciglio, la Juventus désirerait trouver un terrain d'entente avec le PSG le plus rapidement possible afin d'éviter toute mauvaise surprise.

Un chassé-croisé serait en préparation entre le PSG et la Juventus. Leonardo devrait en effet envoyer Layvin Kurzawa vers la Vieille Dame en échange de Mattia De Sciglio. Pourtant, l’opération prendrait du temps. Tuttosport explique que les pourparlers concernant cette opération seraient au ralenti. Le latéral gauche du PSG ferait patienter tout le monde suite aux propositions venant de Premier League. Malgré ce contretemps, l’opération devrait se boucler d’ici la clôture du mercato hivernal. Et les Turinois disposeraient d’une idée précise pour cet échange Kurzawa-De Sciglio.

Conclure un accord le plus tôt possible ?