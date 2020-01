Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kurzawa à l'origine d'un gros rebondissement pour son avenir ?

Publié le 26 janvier 2020 à 13h45 par J.-G.D.

Malgré l’annonce d’un échange imminent entre Layvin Kurzawa et Mattia De Sciglio, le latéral gauche du PSG ferait traîner les choses en longueur.

L’avenir de Layvin Kurzawa serait en passe d’être réglé. À quelques mois de la fin de son contrat avec le PSG, le latéral gauche parisien devrait ainsi rejoindre la Juventus, alors que Mattia De Sciglio ferait le chemin inverse selon L'Équipe . Tout serait en bonne voie comme l'expliquait la presse italienne. L'international tricolore aurait ainsi fait ses adieux à ses coéquipiers avant de rejoindre la Juventus. Il ne ferait plus aucun doute que le joueur de 27 ans rejoindra la Vieille Dame avant la clôture du mercato hivernal. Il faudra néanmoins se montrer patient pour le départ de Kurzawa.

Les pourparlers en stand-by à cause de Kurzawa ?