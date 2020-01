Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une concurrence XXL à prévoir pour Eduardo Camavinga !

Publié le 26 janvier 2020 à 17h45 par T.M.

Alors que le PSG serait tombé sous le charme d’Eduardo Camavinga, d’autres cadors européens auraient aussi coché le nom du joueur de Rennes.

A 17 ans, Eduardo Camavinga poursuit actuellement son ascension sous le maillot de Rennes. Toutefois, l’aventure bretonne pourrait bien prendre fin à l’issue de la saison. En effet, le protégé de Julien Stéphan est un joueur très courtisé. Dernièrement, Le 10 Sport vous avait révélé des premiers contacts entre le Milan AC et Camavinga. Toutefois, la liste des prétendants serait longue. Ce dimanche, le Daily Express assure que le PSG aurait l’intention de se mêler à la lutte, mais le club de la capitale ne serait pas le seul à penser au Rennais.

Camavinga est courtisé !