Mercato - PSG : Un prétendant annonce une issue proche pour Christian Eriksen !

Publié le 26 janvier 2020 à 12h45 par T.M.

Si Christian Eriksen est toujours un joueur de Tottenham pour le moment, du côté de l’Inter Milan, Beppe Marotta a annoncé que l’issue serait proche.

A 6 mois de la fin de son contrat, Christian Eriksen s’apprête à quitter Tottenham durant ce mois de janvier. Et face à sa situation contractuelle, le Danois est un joueur courtisé. Le PSG a notamment pensé à lui, au même titre que Manchester United ou encore le Real Madrid. Toutefois, depuis plusieurs jours, c’est l’Inter Milan qui tient la corde pour récupérer Eriksen. Et après de longues négociations avec les Spurs, le club lombard toucherait enfin au but.

« Nous sommes optimistes »