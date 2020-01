Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo définitivement distancé pour Sandro Tonali ?

Publié le 26 janvier 2020 à 19h45 par La rédaction

Sandro Tonali éclabousse chaque week-end la Serie A de sa classe. Et alors qu'au PSG Leonardo serait très intéressé, la Juventus pourrait prendre une longueur d’avance sur ce dossier.

À seulement 19 ans, Sandro Tonali ne devrait pas manquer de prétendants l’été prochain. Le PSG, Manchester United, le Borussia Dortmund, l’Inter et la Juventus seraient intéressés pour recruter le jeune milieu de Brescia. Et dans l'optique de doubler tout ce monde, la Vieille Dame souhaiterait boucler l'arrivée de Tonali bien avant l’ouverture du mercato estival.

La Juve souhaiterait inclure deux joueurs dans la transaction