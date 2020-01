Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est très chaud pour Edinson Cavani !

Publié le 27 janvier 2020 à 19h45 par A.C.

Le départ d’Edinson Cavani du Paris Saint-Germain serait plus qu’imminent, à en croire les médias espagnols.

Après l’Uruguay, l’Italie et la France, Edinson Cavani pourrait connaître un nouveau pays. Le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain est la priorité de Diego Simeone et de l’Atlético de Madrid en ce mercato hivernal et son départ semble sérieusement se préciser. Les médias italiens annoncent en effet un départ de Cavani pour ce mardi, mais en Espagne on semble persuadé que cela pourrait se boucler beaucoup plus tôt…

Le transfert de Cavani boucle dès ce lundi ?