Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a tranché pour Cavani !

Publié le 27 janvier 2020 à 17h15 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain semblent avoir pris une décision pour l’avenir d’Edinson Cavani, courtisé notamment par l’Atlético de Madrid.

L’histoire entre Edinson Cavani et le Paris Saint-Germain pourrait se termine dès cet hiver. Initialement, Leonardo et le PSG ne semblaient pas enclins à laisser filer l’attaquant, mais les choses ont peu à peu changé. Le pressing de l’Atlético de Madrid s’est fait de plus en plus intensif au cours du mois de janvier et du côté de Paris on semble désormais avoir pris une décision.

Le PSG donne son OK pour le transfert de Cavani à l’Atlético