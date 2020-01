Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’avenir d’Areola plombé par un gros coup de Zidane ?

Publié le 28 janvier 2020 à 5h00 par A.M.

Prêté par le Paris Saint-Germain au Real Madrid, Alphonse Areola ne devrait pas s'éterniser dans la capitale espagnole. Et pour cause, Zinedine Zidane préparerait le terrain pour Gianluigi Donnarumma.

Le poste de gardien de but a fait débat ces derniers mois au Real Madrid. Il faut dire que malgré les excellentes prestations de Keylor Navas, titulaire lors des trois Ligues des Champions remportées par Zinedine Zidane à la tête du club madrilène, Florentino Pérez a décidé de recruter Thibaut Courtois durant l'été 2018. Un an plus tard, Keylor Navas quitter le Real pour rejoindre le PSG, Alphonse Areola faisant le chemin inverse. Et pourtant, les problèmes semblent loin d'être résolus.

Le Real Madrid veut Donnarumma