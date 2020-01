Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La nouvelle priorité de Zidane fixée à 70M€ ?

Publié le 27 janvier 2020 à 17h30 par T.M.

Du côté du Real Madrid, Gianluigi Donnarumma serait le nouvel objectif pour le prochain mercato estival. Et les Merengue sauraient à quoi s’en tenir pour le portier du Milan AC.

Après un passage à vide en début de saison, Thibaut Courtois est désormais de retour à un grand niveau. Dans les buts du Real Madrid, le Belge fait à nouveau parler son talent. Toutefois, aux yeux des Merengue, cela ne semble pas être suffisant. En effet, à en croire les informations du Corriere della Sera , déçu du rendement de Courtois, le Real Madrid souhaiterait sauter sur l’occasion Gianluigi Donnarumma, dont le départ du Milan AC semble se profiler pour le prochain mercato estival.

Un dossier à 70M€ ?