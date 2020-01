Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Excellente nouvelle pour l’avenir de Gianluigi Donnarumma ?

Publié le 27 janvier 2020 à 15h00 par T.M.

Lors du prochain mercato estival, le Real Madrid envisagerait de se positionner sur Gianluigi Donnarumma. Et les Merengue pourraient avoir toutes les raisons d’y croire pour le portier du Milan AC.

Après avoir dépensé plus de 300M€ l’été dernier, le Real Madrid pourrait encore frapper fort sur le marché des transferts. Durant l’intersaison, les Merengue devraient concentrer leurs efforts sur Kylian Mbappé, alors que Sadio Mané serait également un plan B. Toutefois, les folies pourraient ne pas s’arrêter là pour la Casa Blanca. Ce lundi, la presse italienne annonce, en effet, que, déçu de Thibaut Courtois, le Real Madrid penserait à Gianluigi Donnarumma (Milan AC).

Un départ proche ?