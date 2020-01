Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo serait fixé pour le transfert de Tonali !

Publié le 28 janvier 2020 à 0h45 par T.M.

Au PSG, Leonardo ne lâcherait rien pour Sandro Tonali. Un dossier où les attentes de Brescia seraient désormais plus claires que jamais.

Afin de réitérer la même opération qu’avec Marco Verratti en 2012, Leonardo voudrait désormais attirer Sandro Tonali au PSG. N’ayant pas réussi durant le dernier mercato estival, le directeur sportif parisien ne lâcherait rien pour le crack de Brescia. D’ailleurs, selon les dernières informations de Tuttosport , un émissaire du PSG était d’ailleurs présent lors de la rencontre face au Milan AC pour voir d’un peu plus près Tonali, pour qui il faudra bien évidemment trouver un accord avec la direction de Brescia.

Un transfert à 50M€ !