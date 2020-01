Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ne lâcherait rien pour Sandro Tonali !

Publié le 27 janvier 2020 à 14h45 par T.M.

Depuis son retour au PSG, Leonardo tente de faire venir Sandro Tonali. Et le talent de Brescia est dans le viseur du directeur sportif parisien.

En 2012, Leonardo avait tenté un pari avec Marco Verratti, qui porte aujourd’hui plus que ses fruits. Une opération que le directeur sportif du PSG voudrait réitérer. C’est ainsi que dès son retour au sein du club de la capitale, il a jeté son dévolu sur Sandro Tonali. A 19 ans, le milieu de terrain de Brescia est annoncé comme le futur crack du football italien. Et malgré une énorme concurrence pour Tonali, Leonardo ne lâcherait toujours rien.

Le PSG supervise encore Tonali !