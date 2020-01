Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Piatek, Paqueta… La mise au point du Milan AC !

Publié le 27 janvier 2020 à 11h15 par T.M.

D’ici la fin du mercato hivernal, Leonardo pourrait aller piocher au Milan AC pour renforcer le PSG. Toutefois, face aux rumeurs, le club lombard a tenu à mettre les choses au point.

Avant la clôture du mercato hivernal, le PSG pourrait acter certains départs à l’instar de Layvin Kurzawa ou Edinson Cavani. Toutefois, toujours engagé dans 4 compétitions, le club de la capitale ne peut pas permettre de s’affaiblir. Leonardo doit donc tenter de trouver de nouvelles forces pour pallier ces départs. Et pour cela, le directeur sportif du PSG se tournerait vers son ancien club, le Milan AC, où il aurait coché les noms de Lucas Paqueta et Krzysztof Piatek. Mais pour le moment, rien n’aurait bougé concernant le Brésilien et le Polonais.

Aucune offre ?