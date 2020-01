Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Javier Tebas ouvre grand la porte à… Neymar !

Publié le 29 janvier 2020 à 22h45 par G.d.S.S.

Alors que Neymar semble passé proche d’un retour au FC Barcelone l’été dernier, Javier Tebas affiche son souhait de voir la star brésilienne du PSG revenir la saison prochaine.

« Neymar au FC Barcelone, c’est la question récurrente que tout le monde nous pose depuis l’année dernière, mais je l’ai déjà dit. Ce sujet ne sera pas abordé tant que nous n’aurons pas de réunions et de plans pour la prochaine saison », indiquait Josep Maria Bartomeu ces dernières heures dans les colonnes de Mundo Deportivo, et le président du FC Barcelone n’a donc pas totalement fermé la porte à un retour de Neymar. Et une autre figure du championnat espagnol a évoqué le profil de la star brésilienne du PSG…

Tebas voudrait bien retrouver Neymar en Liga