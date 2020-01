Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone fait une annonce XXL sur le retour de Neymar !

Publié le 29 janvier 2020 à 10h15 par B.C.

Alors que Neymar est toujours annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu n’écarte pas l’hypothèse d’un retour du Brésilien en Catalogne.

Neymar parviendra-t-il à faire son grand retour au FC Barcelone ? L’été dernier, l’international auriverde a fait le forcing pour quitter le PSG, sans succès. Les Blaugrana ne sont pas parvenus à trouver un accord avec Leonardo, intransigeant dans les négociations. Cependant, ce feuilleton pourrait connaître une deuxième saison en 2020 à en croire notamment ESPN , annonçant récemment que Neymar était toujours dans le viseur du Barça pour la saison prochaine. Dans des propos accordés à Mundo Deportivo à l’occasion du 72e Grand Gala du Sport organisé par le quotidien catalan, Josep Maria Bartomeu a justement évoqué le retour de la star du PSG au Camp Nou.

«Nous sommes toujours ouverts à tout»