Mercato - Barcelone : Nouveau coup de théâtre pour Olivier Giroud !

Publié le 29 janvier 2020 à 9h30 par A.M.

Annoncé tout l’hiver dans le viseur de l’Inter Milan, Olivier Giroud serait désormais proche de Tottenham où José Mourinho est toujours en quête d’un avant-centre.

Le feuilleton Giroud pourrait connaître un nouveau rebondissement. Depuis l’ouverture du mercato d’hiver, l’attaquant français cherche à quitter Chelsea afin de retrouver du temps de jeu en vue de l’Euro. Dans cette optique, il a très rapidement été annoncé proche de l’Inter Milan. Mais le club lombard souhaitait d’abord se séparer de Matteo Politano, ce qui est le cas depuis mardi, l’attaquant italien ayant rejoint Naples. Et pourtant, le dossier Giroud serait encore loin de se décanter.

Giroud finalement proche de… Tottenham !