Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça change ses plans pour la succession de Suarez !

Publié le 29 janvier 2020 à 6h30 par T.M.

Au FC Barcelone, le remplacement de Luis Suarez est au centre de toutes les discussions. Et ces dernières heures, la tendance a bien changé dans ce dossier chaud.

Avec l’absence de Luis Suarez pour les 4 prochains mois, le FC Barcelone s’active en ce mois de janvier pour trouver un attaquant qui viendra épauler Lionel Messi et Antoine Griezmann. Ces derniers jours, ce gros dossier a fait énormément parler en Catalogne et une priorité semblait se dégager : Rodrigo Moreno (Valence). Entre les deux clubs, les négociations se tenaient donc, mais un accord était complexe à trouver, notamment en ce qui concerne la formule pour régler l’opération. Et visiblement, ce dossier Rodrigo aurait été trop complexe à boucler pour le Barça.

La tendance change !

Alors que tout indiquait que Rodrigo Moreno allait être le prochain attaquant du FC Barcelone, cela ne sera pas le cas. En effet, ce mardi soir, la presse espagnole a assuré, unanimement, que les discussions avec Valence avaient été rompues par les Blaugrana en raison des demandes trop importantes du club Che. Malgré cet échec, le Barça s’est remis en quête d’un attaquant. En Italie, Gianluca Di Marzio a ainsi assuré que la piste menant à Dusan Tadic (Ajax Amsterdam) avait alors été activée. En Catalogne, le nom de Pierre-Emerick Aubameyang est également toujours évoqué. Selon les informations du 10 Sport, le buteur d’Arsenal est la priorité du Barça, qui pense à un prêt avec option d’achat pour acter l’arrivée du Gabonais.