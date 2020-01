Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a pris une terrible décision pour Rodrigo !

Publié le 28 janvier 2020 à 21h00 par T.M.

Dernièrement, Rodrigo Moreno apparaissait comme la priorité du FC Barcelone pour pallier l’absence de Luis Suarez. Finalement, l’attaquant de Valence ne devrait pas venir.

Du côté du FC Barcelone, le gros dossier du moment concernant l’attaquant qui viendra faire oublier la blessure de Luis Suarez. D’ici le 31 janvier, les Blaugrana voudraient recruter un nouveau buteur pour renforcer l’effectif de Quique Setien. Et dernièrement, tous les regards se tournaient vers Rodrigo Moreno, actuellement à Valence. Toutefois, ce dossier est compliqué, notamment avec les demandes du club Che. Et finalement, ce terrain d’entente serait impossible à trouver pour Rodrigo.

Négociations rompues !