Mercato - Barcelone : Setién saurait à quoi s’en tenir pour cette priorité !

Publié le 28 janvier 2020 à 10h30 par J.-G.D.

Réticents à l’idée de se séparer de Rodrigo Moreno en prêt, les dirigeants du FC Valence auraient finalement changé leur fusil d’épaule mais à une seule condition.

Alors que le Barça et le FC Valence n’ont pas conclu d'accord pour Rodrigo Moreno lors de leur entretien lundi, les deux clubs devraient à nouveau s’asseoir autour d’une table ce mardi. Les multiples parties souhaiteraient boucler l’affaire le plus rapidement, afin de ne pas se trouver dans une situation d’urgence le 31 janvier, dernier jour du mercato hivernal. Président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu confirme que le club se penche sur l’arrivée d’un nouvel attaquant, tout en se confiant sur la piste Rodrigo : « Si vous me demandez un éventuel renfort, c'est quelque chose qui est sur la table. Si j'aime bien Rodrigo ? J'aime beaucoup de joueurs ». Les Catalans et le club Che devront donc trouver un consensus pour l'opération, et la presse ibérique fait un nouveau point dans ce dossier chaud.

Le Barça dans l’obligation de payer 55M€ ?