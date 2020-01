Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une nouvelle avancée significative dans le dossier Rodrigo ?

Publié le 28 janvier 2020 à 9h30 par J.-G.D.

Alors que le Barça et le FC Valence ne seraient pas tombés d'accord lundi concernant Rodrigo Moreno, les deux formations de Liga s'entretiendront à nouveau ce mardi.

Devenu au fil des jours la cible prioritaire du Barça, afin de remplacer Luis Suarez, Rodrigo Moreno serait dans l’attente d’un possible consensus entre les Barcelonais et le FC Valence. L'international espagnol aurait d'ores et déjà son aval afin de rejoindre les Blaugranas en ce mercato hivernal. Anil Murthy, président du club valencien, se serait ainsi rendu en Catalogne afin de négocier avec le Champion d’Espagne. L’actuel septième de Liga ouvrirait donc la porte pour Moreno, en cas de proposition à hauteur des 60M€. Quelques points de divergence existeraient entre les deux clubs, mais tout pourrait se décanter d’ici quelques heures.

De nouvelles négociations ce mardi ?