Mercato - Barcelone : Bartomeu fait une grande annonce pour cette piste chaude de Setién !

Publié le 28 janvier 2020 à 8h30 par J.-G.D. mis à jour le 28 janvier 2020 à 8h33

Présent lors du Gala de Mundo Deportivo lundi soir, Josep Maria Bartomeu, président du Barça, admet que le club pense au recrutement d'un nouveau buteur, tout en évoquant le profil de Rodrigo Moreno (Valence).

Quique Setién aurait tranché pour le remplaçant de Luis Suarez. L’entraîneur du FC Barcelone ferait tout son possible afin d’attirer Rodrigo Moreno, attaquant de Valence, dans ses filets. Mais l’horloge tourne pour les Blaugranas . Comme indiqué par la presse espagnole, les Valenciens seraient dans l’attente d’une offre d’ici quelques heures, faute de quoi, les portes pourraient définitivement se fermer pour le Barça. Les deux clubs négocieraient afin de trouver un terrain d’entente, alors que le club Che exigerait toujours 60M€. Les Catalans disposeraient d’un autre plan, en privilégiant un prêt ou en incorporant des joueurs (Abel Ruiz, Moussa Wagué) dans le but de faire baisser le prix de Rodrigo. Et Josep Maria Bartomeu envoie un message fort concernant cette piste.

« C’est quelque chose qui est sur la table »