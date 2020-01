Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça s’est fait totalement berner…

Publié le 29 janvier 2020 à 6h00 par T.M.

Ce mardi, en Espagne, il a été question du recrutement de Bruno Fernandes par le FC Barcelone pour débloquer le dossier Rodrigo. Une rumeur derrière laquelle se cacher un tout autre plan…

Face aux complications rencontrées pour acter l’arrivée de Rodrigo Moreno en provenance de Valence, le FC Barcelone aurait imaginé un plan XXL. En effet, ce mardi, la presse espagnole a assuré que la clé allait se nommer Bruno Fernandes. L’idée était ainsi de recruter le milieu de terrain du Sporting Portugal, jusqu’en 2025, avant de l’envoyer en prêt à Valence, jusqu’à l’été 2021. Cela aurait alors facilité les négociations avec le club Che pour Rodrigo. Toutefois, tout devrait se passer d’une autre manière.

Ce n'était qu'un leurre