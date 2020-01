Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un échec cuisant se confirme pour Sétien…

Publié le 28 janvier 2020 à 21h30 par A.C.

Le FC Barcelone va devoir trouver un autre plan pour satisfaire les demandes de Quique Sétien au cours de ce mercato hivernal.

Chercher désespérément un attaquant de pointe. Luis Suarez blessé et absent pour quatre mois, le FC Barcelone est à la recherche d’un joueur pouvant le remplacer et Quique Sétien a jeté son dévolu sur Rodrigo Moreno. Pour arriver à ses fins avec le buteur du FC Valence, le Barça a un plan. Le club catalan souhaiterait aller chercher Bruno Fernandes au Sporting, pour ensuite le prêter à Valence en échange de Rodrigo.

Bruno Fernandes devrait bien rejoindre Manchester United