Mercato - Barcelone : Cette énorme annonce dans ce dossier brûlant de Setien !

Publié le 28 janvier 2020 à 16h30 par A.M.

Présent en conférence de presse, Albert Celades, l’entraîneur de Valence, a été assailli de questions sur Rodrigo Moreno, annoncé avec insistance dans le viseur du Barça.

C’est le dossier brûlant de cette fin de mercato au FC Barcelone. Privé de Luis Suarez, blessé pendant quatre mois, le club catalan a été dans l’obligation de se mettre en quête d’un nouveau buteur. Une urgence qui a poussé le Barça à se tourner vers le FC Valence afin de tenter d’obtenir le recrutement de Rodrigo. Et alors que les discussions sont en cours entre les deux clubs concernant le montage financier dans ce dossier, Albert Celades ne la cache plus. Un départ de son attaquant est possible, mais l’entraîneur du FC Valence assure que si Rodrigo était à Barcelone ce mardi, ce n’était que pour des raisons médicales.

«Les négociations sont ouvertes, il ne faut pas le cacher»