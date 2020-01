Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un surprenant détail à régler avant de boucler ce dossier brûlant ?

Publié le 28 janvier 2020 à 16h15 par A.M.

Ces dernières heures, l’échange entre Layvin Kurzawa et Mattia De Sciglio ne cesse de faire parler. Toutefois, un dernier détail serait à régler : les commissions d’agents.

En plus du départ d’Edinson Cavani, celui de Layvin Kurzawa se précise. En fin de contrat en juin prochain, le latéral gauche pourrait rejoindre la Juventus d’ici la fin du mercato dans le cadre d’un échange avec Mattia De Sciglio. Une opération qui arrangerait toutes les parties, mais qui n’est pas encore bouclée pour le moment. Et pour cause, il resterait encore un détail à régler.

Les commissions de l’agent de Kurzawa posent problème