Mercato - PSG : Vers un coup de tonnerre dans le feuilleton Kurzawa ?

Publié le 28 janvier 2020 à 10h45 par B.C.

Alors que le PSG et la Juventus sont en discussion pour un échange entre Layvin Kurzawa et Mattia De Sciglio, les Turinois auraient encore quelques doutes quant au départ du latéral gauche italien.

À moins de six mois de la fin de son contrat avec le PSG, Layvin Kurzawa pourrait finalement quitter le club de la capitale en ce mois de janvier. Leoanrdo souhaiterait en effet envoyer le latéral gauche vers la Juventus, afin de récupérer en échange Mattia De Sciglio. D’après les dernières informations de L'Equipe , ce dossier serait d’ailleurs bien engagé puisque le Français aurait trouvé un accord avec la Juventus pour un contrat de quatre années. Les deux clubs continueraient de discuter pour finaliser cette opération, mais les Bianconeri auraient encore des doutes.

La Juventus aurait des doutes pour l’échange Kurzawa-De Sciglio