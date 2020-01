Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo contraint de faire un effort pour boucler ce gros deal ?

Publié le 28 janvier 2020 à 8h45 par B.C.

Alors que le PSG et la Juventus sont actuellement en négociation pour un échange comprenant Mattia De Sciglio et Layvin Kurzawa, rien ne serait encore bouclé entre les deux clubs, et pour cause, les Turinois attendraient une somme d’argent en complément.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Layvin Kurzawa pourrait finalement quitter le club de la capitale dans les prochaines heures. En effet, Leonardo et la Juventus discutent depuis plusieurs jours d’un échange comprenant l’international français et Mattia De Sciglio comme l’a confirmé lundi Fabio Paratici, coordinateur technique du club turinois, au micro de Sky Sport : « Des opportunités se présentent sur le marché. Nous nous parlons, notamment entre clubs d’un certain niveau. Nous travaillons sur cet échange avec le PSG. On verra ». Mais alors que plusieurs médias annoncent que le dénouement de ce dossier serait imminent, il resterait un détail important à régler.

La Juventus veut une indemnité pour De Sciglio