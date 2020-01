Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un appel du pied embarrassant !

Publié le 28 janvier 2020 à 3h45 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin prochain au Paris Saint-Germain, Thomas Meunier a de nouveau interpellé Leonardo pour prolonger son contrat. Mais le Belge n'a toujours aucune nouvelle.

Parmi les joueurs en fin de contrat au PSG, Layin Kurzawa et Edinson Cavani font l'actualité. Le premier devrait rejoindre la Juventus dans le cadre d'un échange avec Mattia De Sciglio tandis que le second est annoncé avec insistance du côté de l'Atlético de Madrid. S'il fait moins parler de lui, Thomas Meunier voit également son bail expirer à l'issue de la saison. Toutefois, Leonardo ne semble pas très chaud à l'idée de prolonger le Belge qui insiste et confirme malgré tout sa volonté de rester au PSG.

Meunier veut toujours prolonger