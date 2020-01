Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce renfort de Leonardo qui revient sur la piste… N’Golo Kanté !

Publié le 28 janvier 2020 à 0h15 par G.d.S.S.

Avant de finalement boucler le recrutement d’Idrissa Gueye l’été dernier, le PSG avait coché le nom de N’Golo Kanté. Mais l’international sénégalais n’est pas vexé d’avoir été le second choix de Leonardo.

« Ne pas venir au PSG était plus un choix sportif. Je me sentais bien à Londres et dans le projet, le club me sentait dans le projet, et donc j’étais content de rester là-bas », confiait N’Golo Kanté en novembre dernier sur son choix d’avoir recalé à plusieurs reprises le PSG pour rester à Chelsea. Et alors que Leonardo avait fait de l’international français sa cible prioritaire l’été dernier avant de finalement boucler le recrutement d’Idrissa Gueye, l’ancien joueur du LOSC a livré son point de vue à ce sujet.

« Je ne suis pas du tout vexé »