Mercato - PSG : Dernière ligne droite pour le départ de Cavani ?

Publié le 27 janvier 2020 à 20h45 par A.D.

Edinson Cavani se rapprocherait toujours un peu plus de l’Atlético. Son agent serait actuellement à Madrid pour finaliser son départ du PSG.

L’agent d’Edinson Cavani serait à Madrid pour boucler son départ. En fin de contrat à l’issue de la saison, le numéro 9 du PSG serait très loin d’une prolongation de contrat. Dans l’ombre de Mauro Icardi cette saison, El Matador devrait faire ses valises avant la fin du mercato hivernal. Alors qu’il serait dans le viseur de l’Atlético - et de Manchester United comme Le 10 Sport le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité - Edinson Cavani serait de plus en plus proche de rejoindre les Colchoneros .

L’agent d’Edinson Cavani à Madrid ?