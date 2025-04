Romain Ntamack, l'image qui a fait le buzz

Axel Cornic

Les quarts de finale de la Champions Cup ont livré leur verdict et tous les yeux étaient tournés vers le choc 100% français entre le Stade Toulousain et le RCT. Ce sont finalement les coéquipiers de Romain Ntamack et de Thomas Ramos qui ont arraché la victoire (18-21), avec des dernières secondes qui ont tenu tout le monde en haleine.

C’est un scénario fou. Sur une lancé incroyable depuis le début de l’année 2025, le RCT accueillait l’invincible Stade Toulousain sur sa pelouse de Félix-Mayol pour le quart de finale de la Champions Cup. Et les hommes de Pierre Mignoni ont bien failli créer l’exploit, en menant largement à la pause face à des Toulousain privé de leur capitaine Antoine Dupont, gravement blessé au genou.

Toulouse passe sur le fil

Mais tout s’est joué dans les derniers instants de la rencontre. Rentré en jeu à la place de Paul Graou, le Japonais Naoto Saito a tapé un petit coup de pied derrière la défense toulonnaise qui a mis en grande difficulté Gabin Villière. A la surprise générale l’ailier international s’est loupé, offrant une pénalité au Stade Toulousain alors que les écrans du stade affichaient un score de parité à quelques minutes de la fin (18-18).

« Je suis resté assis, je savais qu’il allait la mettre »

Tout reposait donc sur Thomas Ramos, qui avait raté plusieurs coups de pieds au cours de la rencontre, mais qui a finalement passé celui qui comptait vraiment. Et si certains doutaient, ce n’était pas le cas de Romain Ntamack, avec d'ailleurs une image où on le voit assis sur la pelouse qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux. « J’étais convaincu qu’il allait la rentrer. Même s’il avait manqué, il restait la prolongation. Je suis resté assis, je savais qu’il allait la mettre » a confié l’ouvreur du Stade Toulousain, au micro de beIN Sports. « On essaye de tracer notre chemin, de s’accrocher avec notre effectif. Avec cette mentalité, on peut viser haut ».