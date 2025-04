Greenwood - OM : «Disparu», le gros tâcle en direct !

La rédaction

Malgré des statistiques flatteuses, Mason Greenwood suscite de plus en plus de doutes du côté de l’OM. Jérôme Rothen n’a pas mâché ses mots au sujet de l’attaquant anglais, qu’il estime très loin de ses standards. Greenwood est désormais attendu au tournant pour le sprint final de la saison de l’OM.

Alors qu’il avait démarré sa saison de la meilleure des manières, Mason Greenwood peine à retrouver de la stabilité à l’OM. Si ses statistiques restent impressionnantes (17 réalisations et 4 passes décisives toutes compétitions confondues), de nombreux observateurs restent dubitatifs quant à son réel impact à l'OM, notamment Jérôme Rothen.

«Greenwood a disparu depuis octobre»

«Il (Roberto De Zerbi, ndlr) s’en est pris à Luis Henrique et Greenwood, mais on a vu que ça n’a eu aucun impact. Greenwood a disparu depuis octobre. On s’est tous un peu enflammés sur lui en début de saison. Pareil pour Hojbjerg. Mais aujourd’hui, on se rend compte que ce sont des joueurs moyens», explique Jérôme Rothen dans Rothen s’enflamme sur RMC.

Greenwood, le réveil ?

Le meilleur buteur de l’OM devra absolument retrouver de sa superbe et faire les efforts qui lui sont demandés si l’OM veut espérer décrocher une place en Ligue des champions. Avec cinq matchs restants dans ce sprint final, dont plusieurs abordables pour les hommes de Roberto De Zerbi, Greenwood aura à cœur de faire taire les critiques.