Mercato - OM : Les joueurs de Villas-Boas ont pris une décision retentissante !

Publié le 28 janvier 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Malgré les spéculations sur de possibles départs avant la fin du mercato hivernal à l’OM, Steve Mandanda a fait une grande annonce sur le sujet.

Morgan Sanson, Dimitri Payet, Duje Caleta-Car… Plusieurs joueurs de l’OM disposant d’une valeur marchande intéressante ont été annoncés sur le départ ces derniers jours, d’autant que Jacques-Henri Eyraud a décidé de s’épauler de Paul Aldridge pour tenter de placer ces éléments en Premier League. Mais Steve Mandanda, interrogé en conférence de presse lundi, a assuré que l’ensemble de l’effectif de l’OM souhaitait rester cet hiver.

« On a tous envie de rester »