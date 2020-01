Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mandanda annonce la couleur pour le mercato hivernal !

Publié le 27 janvier 2020 à 14h00 par G.d.S.S.

L’OM devrait vivre une fin de mercato hivernal très calme puisqu’aucun joueur n’envisagerait un départ comme l’a expliqué Steve Mandanda.

Malgré les nombreuses spéculations autour de l’OM et notamment l’arrivée de Paul Aldridge qui est chargé de placer des joueurs en Premier League, faut-il vraiment s’attendre à une fin de mercato hivernal mouvementé ? Les joueurs de l’OM n’ont cessé de répéter ces dernières semaines qu’ils souhaitaient poursuivre l’aventure du club, et Steve Mandanda a confirmé cette tendance.

« On a tous envie de rester »