Mercato - PSG : La Juventus annonce la couleur pour Kurzawa !

Publié le 26 janvier 2020 à 22h15 par La rédaction

Le PSG et la Juventus songerait à échanger Layvin Kurzawa et Mattia De Sciglio. Fabio Paratici a lâché ses vérités sur ce dossier.

La fin du mercato hivernal pourrait être marquée par un échange Layvin Kurzawa - Mattia De Sciglio. Rien n’est officiel pour le moment, mais l’opération entre la Juventus Turin et le Paris Saint-Germain pourrait se conclure avant la fin du mois. En fin de contrat à l'issue de la saison, Layvin Kurzawa pourrait prendre la direction de Turin et voir Mattia De Sciglio faire le chemin inverse pour rejoindre Paris.

« Des opportunités se présentent sur le marché »