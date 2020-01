Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dénouement imminent pour ce gros coup de Leonardo ?

Publié le 28 janvier 2020 à 13h45 par B.C.

Alors que le PSG et la Juventus négocient actuellement un échange entre Layvin Kurzawa et Mattia De Sciglio, l’issue de ce dossier pourrait être connue dans les prochaines heures, et rien ne serait exclu…

Déjà pisté par le PSG l’été dernier, Mattia De Sciglio pourrait rejoindre le club de la capitale en ce mois de janvier. En effet, Leonardo a entamé les discussions avec la Juventus pour un échange comprenant le latéral gauche italien et Layvin Kurzawa comme l’a récemment confirmé Fabio Paratici, coordinateur technique des Bianconeri : « Des opportunités se présentent sur le marché. Nous nous parlons, notamment entre clubs d’un certain niveau. Nous travaillons sur cet échange avec le PSG. On verra. » Alors que les négociations seraient déjà bien entamées, le dénouement de ce dossier serait imminent si l’on en croit certains échos en provenance d’Italie.

Décision ce mardi pour l’échange De Sciglio-Kurzawa ?