Mercato - PSG : Leonardo pourrait s’attaquer à une star du Real Madrid !

Publié le 28 janvier 2020 à 12h15 par A.M.

Toujours en quête de renforts au poste de latéral, le PSG aurait transmis une offre à Marcelo (31 ans) dont le contrat au Real Madrid prend fin en 2022.

Dans les prochains mois, l’un des objectifs prioritaires du PSG sera de renforcer les couloirs de sa défense. Layvin Kurzawa devrait partir dès cet hiver tandis que Thomas Meunier voit son contrat prendre fin en juin prochain. Par conséquent, Leonardo s’active afin de dénicher des latéraux de très haut niveau. Dans cette optique, le nom de Marcelo revient sur le devant de la scène.

Marcelo aurait reçu une offre du PSG