Mercato - PSG : Une promesse à 15M€ dans le dossier Cavani ?

Publié le 28 janvier 2020 à 9h15 par A.M.

Alors que le feuilleton Cavani touche à sa fin, l’Atlético de Madrid aurait promis à l’entourage du Matador de répondre aux exigences du PSG en offrant 15M€.

D’ici le 31 janvier, ça devrait bouger au Paris Saint-Germain. En effet, Edinson Cavani au cœur de toutes les discussions. En fin de contrat en juin prochain, le Matador souhaite rejoindre l’Atlético de Madrid dès cet hiver. Toutefois, ce dossier peine à se décanter compte tenu du fait que les Colchoneros ne peuvent pas se permettre de faire de folie cet hiver. Le PSG attend donc toujours une nouvelle offre afin de poursuivre les négociations.

L’Atlético promet d’offrir 15M€ au PSG