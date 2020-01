Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Aubameyang, Giroud… Qui peut remplacer Edinson Cavani ?

Publié le 28 janvier 2020 à 8h00 par La rédaction

Edinson Cavani se rapproche d’un départ du Paris Saint-Germain et Leonardo, n’a pas fermé la porte à l’arrivée d’un remplaçant. Selon vous, qui peut remplacer Cavani au PSG ? C’est notre sondage du jour !

Alors que le Paris Saint-Germain semblait décidé à garder Edinson Cavani jusqu’à la fin de son contrat, en juin prochain, les choses ont peu à peu changé au cours de ce mercato hivernal. L’instance de l’Atlético de Madrid ou encore la volonté de Cavani d’affronter un nouveau challenge semblent avoir fait plier Leonardo. Désormais, le PSG est ouvert à un départ, mais seulement pour une somme comprise entre 15 et 20M€. En Espagne, plusieurs sources annoncent des avancées importantes dans ce dossier avec une officialisation qui pourrait tomber dès ce mardi ! Selon nos informations, Manchester United a également tenté le coup, mais l’Uruguayen semble n’avoir d’yeux que pour l’Atlético de Madrid. Tout porte donc à croire qu’Edinson Cavani pourrait partir…

Le successeur de Cavani trouvé à l’étranger… ou en interne ?

Reste à savoir qui le remplacera au Paris Saint-Germain ! Ces dernières semaines, plusieurs noms ont été évoqués. Selon nos informations, le PSG garde un œil sur Pierre-Emerick Aubameyang, dont le contrat avec Arsenal se termine en juin 2021. Son profil plaît beaucoup au sein du club de la capitale, mais aucune offensive n’a pour le moment été lancée. En Italie on a évoqué un intérêt du Paris Saint-Germain pour Krzysztof Piątek, qui avait été recruté au Milan AC il y a tout juste un an par Leonardo. Viennent ensuite Olivier Giroud et Fernando Llorente, qui pourrait représenter des bonnes solutions pour un poste de remplaçant, à un coût réduit. Pour finir, il y a également la solution interne, outre Mauro Icardi ! Le PSG ne manque pas de solution, du replacement de Kylian Mbappé dans l’axe à Neymar ou encore Pablo Sarabia.



Alors, qui peut remplacer Edinson Cavani au PSG selon vous ?