Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un plan complètement fou pour boucler un dossier brûlant ?

Publié le 28 janvier 2020 à 15h00 par J.-G.D.

Une nouvelle idée traverserait l’esprit du Barça : recruter Bruno Fernandes cet hiver pour le prêter au FC Valence, et ainsi mettre la main sur Rodrigo Moreno.

Cette journée de mardi pourrait être décisive pour Rodrigo Moreno. L'attaquant espagnol serait au centre de nouvelles discussions entre les dirigeants du FC Barcelone et de Valence. Les Catalans seraient dans l’obligation de s’aligner sur les demandes du club Che , à hauteur des 60M€. Les Blaugranas imagineraient plusieurs montages financiers, dont le transfert de certains joueurs chez les Valenciens, pour parvenir à leurs fins. Le Barça doit s'activer à quelques jours de la fin du mercato hivernal, et un nouveau plan serait à l'étude dans les bureaux de Josep Maria Bartomeu. Explications...

Le renfort de Rodrigo facilité par Bruno Fernandes ?