Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un retour au Brésil s’est présenté à Neymar !

Publié le 29 janvier 2020 à 6h45 par T.M.

Si Neymar est toujours un joueur du PSG aujourd’hui, le protégé de Thomas Tuchel aurait très bien pu faire son retour au Brésil.

Avant de faire parler son talent en Europe, Neymar avait explosé aux yeux de tous sous le maillot de Santos. Dès son plus jeune âge, le crack brésilien impressionnant tout le monde de l’autre côté de l’Atlantique, où on ne l’a d’ailleurs pas oublié. En effet, alors que l’avenir de Neymar s’est retrouvé au centre de tous les débats ces derniers, du côté des Corinthians, on aurait bien aimé récupérer celui qui ne voulait plus rester au PSG.

« Il y avait une rumeur comme quoi il pourrait être prêté »