Mercato - PSG : Le Barça évoque un projet XXL avec Neymar !

Publié le 29 janvier 2020 à 19h15 par B.C.

À en croire les dernières informations d’ESPN, le FC Barcelone ciblerait Neymar et Lautaro Martinez pour renforcer son secteur offensif l’été prochain. Un coup XXL sur lequel est revenu Josep Maria Bartomeu...

Le feuilleton Neymar va-t-il connaître une deuxième saison l’été prochain ? Cela serait une possibilité selon plusieurs médias, dont ESPN . En effet, le Barça aurait l’intention de renforcer son secteur offensif l’été prochain et envisagerait deux options en priorité : Lautaro Martinez (Inter Milan) et Neymar. De nouveau décisif avec le PSG, l’international auriverde pourrait donc avoir une nouvelle chance de refouler la pelouse du Camp Nou sous les couleurs blaugrana, d’autant que Josep Maria Bartomeu n’a écarté aucune possibilité concernant l’avenir de Neymar lundi lors du Grand Gala du Sport organisé par Mundo Deportivo . Au cours de ce même événement, le président du FC Barcelone s’est prononcé sur une possible arrivée groupée des deux attaquants.

«Il est prématuré de parler de la saison à venir»