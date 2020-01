Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a tenté un énorme coup à 100M€ !

Publié le 29 janvier 2020 à 19h00 par T.M.

A la recherche d’un remplaçant à Luis Suarez, le FC Barcelone semblerait être prêt à tout, même à proposer 100M€ pour Richarlison (Everton).

Face aux demandes trop élevées de Valence, le FC Barcelone aurait décidé de rompre les négociations pour Rodrigo Moreno. Alors que l’Espagnol semblait être celui qui viendrait remplacer Luis Suarez, le club catalan est donc reparti à zéro, n’ayant désormais plus que quelques heures pour tenter de boucler l’arrivée d’un attaquant. Au sein de la direction blaugrana, on s’activerait donc pour trouver l’heureux élu et visiblement, le Barça aurait tenté un énorme coup en Premier League.

Barcelone s’attaque à Richarlison !